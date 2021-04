A equipe Rotam, durante patrulhamento nesta terça-feira (27), avistou um veículo na contramão da via e, em abordagem, foi localizada substância entorpecente com os dois ocupantes do veículo, onde em buscas na resistência dos indivíduos, foram localizadas mais algumas porções fracionadas.

O autor já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas. Diante dos fatos receberam voz de prisão e foram encaminhados a delegacia para demais procedimentos.