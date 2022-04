Adolescente de 15 anos é apreendido com moto furtada

22/04/2022 13:31 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) AMEAÇA (CONSUMADO) DESOBEDIÊNCIA (CONSUMADO) RESISTÊNCIA (CONSUMADO) Local: LUIZ VALERIO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI AUTOR (PRESO OU APREENDIDO): ADOLESCENTE 15 anos VEICULO RECUPERADO: MOTOCICLETA

Após denúncia anônima de que um indivíduo estaria transitando com uma motocicleta Honda cg 150, de cor preta, com a placa dobrada com as mesmas características da motocicleta furtada no mesmo dia, a equipe realizou patrulhamento no endereço acima citado e visualizou a referida motocicleta.

Foi dada voz de abordagem através de sinais sonoros luminosos e gestos, mas em um primeiro momento o condutor não acatou, sendo realizada abordagem cerca de 50 metros a frente. Após o condutor sofrer uma queda, o que resultou em escoriações na região da testa, foi identificado, sendo um adolescente de 15 anos.

O indivíduo, que apesar da pouca idade, já é conhecido do meio policial com diversas passagens por ato infracional análogo ao furto e roubo, tendo inclusive já cumprido pena por esses atos infracionais.

Ao ser dada voz de apreensão, tentou se evadir novamente, sendo rapidamente contido. A motocicleta que o mesmo conduzia trata-se de uma Honda CG150 de cor preta com alerta de furto. Ao ser questionado o mesmo confessou ter praticado o furto da motocicleta mas não quis dar maiores detalhes.

Diante dos fatos foi dado voz de apreensão e encaminhado a delegacia para os demais procedimentos.