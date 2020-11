Adolescentes estavam de posse de arma de fogo, dinheiro e veículo no Esplanada

Ocorrência registrada às 19h40 na Rua Mario Benedetti, Jardim Esplanada.

Esta equipe em patrulhamento pelo bairro Tancredo Neves, notou um automóvel VW Gol na cor branca estacionando na via, onde de seu interior desceu um indivíduo do lado do passageiro, que saiu em direção a um bar a alguns metros no local, e que ao perceber a viatura, o adolescente de, 16 anos, retornou em passos rápidos em direção ao automóvel causando estranheza. A equipe, de imediato deu voz de abordagem a este, que somente parou no segundo comando de abordagem alguns metros a frente sendo dado ordem para que parasse e colocasse as mãos na cabeça onde ao desembarcar da viatura foi visto ao que o abordado deixou cair ao chão um arma de fogo.

De imediato foi dada ordem para que o motorista do automóvel desembarcasse e também se colocasse em posição de abordagem onde o mesmo foi identificado como adolescente, também de 16 anos, que durante busca pessoal fora encontrado em seu bolso a quantia de R$467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) em espécie.

Questionado o que faziam naquele local, não souberam relatar a equipe com precisão, nem o porque estava daquela quantia em espécie sem seu bolso, sendo ambos conduzidos a delegacia para devido procedimento.

O automóvel foi apreendido e lavrada as devidas notificações devido condutor ser menor de idade e ser constatadas diversas irregularidades.