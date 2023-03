Agência do Trabalhador começa semana com mais de 60 vagas de emprego

Esta semana a Agência do Trabalhador de Mandaguari, órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, está oferecendo mais de 60 vagas de emprego em diversas áreas, com carteira assinada disponíveis em diversas áreas.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador com RG, CPF e comprovante de residência. O atendimento é feito de segunda a sexta – veja horários no final do texto. Confira abaixo a lista e a quantidade de vagas disponíveis:

3 AÇOUGUEIRO (A)

1 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

3 AUXILIAR DE AÇOUGUE 1 AUXILIAR DE DEPÓSITO (ARMAZENISTA)

2 AUXILIAR DE LIMPEZA (ZELADORIA)

1 AUXILIAR DE MECÂNICA AUTOMOTIVA / PARA TRABALHAR EM TROCA DE ÓLEO

1 AUXILIAR DE PADARIA

15 AUXILIAR DE PRODUÇÃO

1 AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PARA TRABALHAR EM BALANÇA

1 COBRADOR DE CREDIÁRIO 1 EMPACOTADOR – CANÇÃO

5 OPERADOR DE CAIXA

20 OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS

5 REPOSITOR EM SUPERMERCADO

3 SOLDADOR 5 VENDEDOR INTERNO

1 VENDEDOR EXTERNO – COM CNH – A/B

FRIGORIFICO JAGUAFRANGO CONTRATA

15 VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO. INTERESSADOS (AS) DEVERÃO COMPARECER NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR, PARA PREENCHER A FICHA-CADASTRO E AGENDAR A ENTREVISTA QUE SERÁ REALIZADA NA TERÇA FEIRA, DIA 14/03/2023. A EMPRESA OFERECE: TRANSPORTE VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E OUTROS BENEFÍCIOS.

