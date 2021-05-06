Agência do Trabalhador de Mandaguari inicia a semana com mais de 40 vagas

1 TAPECEIRO
1- OPERADOR DE MÁQUINAS (PAQUÍMETRO)
1- MARCENEIRO MEIO OFICIAL
1- LAMINADOR
1- ESTOFADOR
1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO
7- PEDREIRO
1- AUXILIAR DE MECÂNICO DE CARRO
1 – SOCIAL MÍDIA
1- PASSADEIRA (COM EXP EM CONFECÇÃO)
1- AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
1- PASSADEIRA (QUE TENHA TRABALHADO NA ÁREA DE CONFECÇÃO) (trazer currículo)
1- AUXILIAR DE LIMPEZA (LEVAR CURRÍCULO)
1- OPERDOR DE PONTE ROLANTE
1- OPERADOR DE USINAGEM
1- OPERADOR DE TORNO CNC
1- RECEPCIONISTA (PCD)
1- CORTADEIRA COM EXPERIÊNCIA (CONFECÇÃO)
1- AJUDANTE GERAL DE BRITAGEM
ROMAGNOLE CONTRATA
SOLDADOR
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
OPERADOR DE MÁQUINAS
(LEVAR CURRÍCULO NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR)