Agência do Trabalhador de Mandaguari inicia a semana com mais de 40 vagas

260

1 TAPECEIRO

1- OPERADOR DE MÁQUINAS (PAQUÍMETRO)

1- MARCENEIRO MEIO OFICIAL

1- LAMINADOR

1- ESTOFADOR

1 AUXILIAR DE PRODUÇÃO

7- PEDREIRO

1- AUXILIAR DE MECÂNICO DE CARRO

1 – SOCIAL MÍDIA

1- PASSADEIRA (COM EXP EM CONFECÇÃO)

1- AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

1- PASSADEIRA (QUE TENHA TRABALHADO NA ÁREA DE CONFECÇÃO) (trazer currículo)

1- AUXILIAR DE LIMPEZA (LEVAR CURRÍCULO)

1- OPERDOR DE PONTE ROLANTE

1- OPERADOR DE USINAGEM

1- OPERADOR DE TORNO CNC

1- RECEPCIONISTA (PCD)

1- CORTADEIRA COM EXPERIÊNCIA (CONFECÇÃO)

1- AJUDANTE GERAL DE BRITAGEM

ROMAGNOLE CONTRATA

SOLDADOR

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

OPERADOR DE MÁQUINAS

(LEVAR CURRÍCULO NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR)

 

Compartilhar