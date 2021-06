Após denúncia recebida pela ouvidoria da prefeitura, na noite deste domingo (13), Vigilância Sanitária com apoio da Defesa Civil e policiais militares foram a Avenida Getúlio Vargas, no estacionamento, na esquina com a Rua Luiz Vignole, onde foi dispersada uma aglomeração.

A Polícia Militar recolheu documentos pessoais de algumas pessoas para fazer autuação.

Motoristas abandonaram 15 veículos no local.