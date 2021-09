Agricultura recebe R$ 2 milhões para pavimentação

Em uma solenidade na Câmara Municipal de Mandaguari, na tarde de sexta-feira (24), o deputado estadual Tiago Amaral entregou R$ 2 milhões de reais para a Agricultura de Mandaguari.

O evento contou com a participação da prefeita Ivoneia Furtado, secretário de Governo Francisco De Biasio, dos vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Eron Barbiero, Daniel Gambá, Sebastião Alexandre e Sidney da Silva Chiquinho, do ex-prefeito Ari Stroher, empresário Marcos Jovino, do chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari e Presidente do PSB local Sérgio Ferreira, representante da casa civil Fagner Paulo e outras autoridades.

R$ 1,5 milhões foram destinados para a Estrada São Carlos, para pavimentação com pedras irregulares, uma demanda que já vinha desde 2018, quando o deputado estava acompanhado do ministro Reinhold Stephanhes. “Lutamos muito por essa obra. Ficamos felizes pela autorização do Governo do Estado feita a poucos dias”, destacou o deputado.

Durante o evento, Tiago Amaral entregou mais R$ 500 mil para dar continuidade ao projeto de pavimentação de diversas estradas rurais. “Muito bom para nossos agricultores, vão poder escoar seus produtos com mais segurança. Isso gera mais agilidade”, comentou.

Colaboração Fernando Damas.