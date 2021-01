Alécio do Cartório é o novo presidente da Câmara de Mandaguari

Eleição da mesa ocorreu logo após a posse dos novos vereadores; Solenidade também empossou a prefeita Ivonéia e o vice Jorge Marques

Em solenidade realizada na manhã desta sexta (1º), vereadores, vice-prefeito e prefeita eleitos em Mandaguari, para o mandato 2021-2024, foram empossados. Na cerimônia, que ocorreu nas dependências da Câmara Municipal, também foi feita a eleição da Mesa Diretora da Casa de Leis para os próximos dois anos. Com chapa única na disputa, Alécio do Cartório (PSD) foi eleito presidente do órgão em unanimidade: recebeu o voto dos nove parlamentares da nova legislatura.

Integrando a chapa vencedora, o vereador Eron Barbiero (PSB) passa a ser o vice-presidente do Poder Legislativo; Sebastião Alexandre (MDB), o 1º secretário; e Sidney da Silva, (PSD), o 2º secretário. Essa composição da Mesa permanece no biênio 2021-2022, quando, então, uma nova eleição será feita para os dois últimos anos do mandato, conforme legislação municipal.

Em seu discurso, o novo presidente da Câmara disse estar a serviço dos interesses da população. “As eleições já terminaram e o que todos nós precisamos é pensar no bem comum; pensar em Mandaguari. Por esta razão, estaremos aqui, prontos para lutar por nossa cidade. À prefeita Ivonéia, nossa total disposição. Tenho certeza de que, assim como nós, ela também está cheia de boa vontade para trabalhar pela nossa população”, disse Alécio, que volta ao Poder Legislativo para o seu terceiro mandato, já tendo sido presidente por um biênio.

EXECUTIVO

Na solenidade, a Câmara também deu posse à prefeita Ivonéia Furtado (Cidadania) e a seu vice, João Jorge Marques (PDT). Durante seu pronunciamento, a chefa do Executivo se emocionou, agradeceu a todos que contribuíram para sua vitória e destacou alguns dos principais desafios que terá à frente da Administração Municipal. “A área da Saúde é um exemplo. Muita gente está nas filas, esperando por um exame, e não é atendida. Essas pessoas precisam que a gente economize, elas precisam de um olhar humanizado”, comentou, ao apontar, em números, a quantidade de pessoas que esperam por atendimento para diversas especialidades, no município.

Ivonéia também ressaltou que deve trabalhar para os menos favorecidos. “Não poderei deixar de lado os mais carentes e excluídos. Peço a Deus que nos dê capacidade, para que eu possa ser a voz de cada um de vocês, chamando por igualdade e Justiça”, concluiu.

A CERIMÔNIA

A solenidade foi dividida em três partes. Na primeira, ocorreu o Fechamento da Legislatura 2017-2020, momento em que os parlamentares puderam fazer seus agradecimentos. Na segunda parte, ocorreu a Instalação da Nova Legislatura, ocasião em que os novos vereadores e os reeleitos foram empossados e elegeram a Mesa Diretora para o próximo biênio. Na terceira parte, ocorreu a Posse da Prefeita e do Vice Prefeito do município.

Em razão das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus, as sessões foram restritas às autoridades. A população pôde acompanhar o evento em tempo real, por meio de transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara.

Assessoria Câmara Municipal de Vereadores.