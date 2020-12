Alerta importante para produtores rurais que emitiram notas fiscais em 2020

De acordo com comunicado emitido neste início de semana pelo setor de Nota Fiscal do Produtor, os produtores rurais que emitiram notas em 2020 e ainda não entregaram as vias da Prefeitura do Município de Mandaguari para serem baixadas na Secretaria de Estado da Fazenda, devem procurar o órgão com urgência.

Ainda segundo o comunicado, os produtores que não devolverem estas vias, ficarão impossibilitados de solicitarem novas notas fiscais. Vale ressaltar que, por força de um decreto municipal, a Prefeitura não terá expediente a partir do dia 23 de dezembro de 2020, retornando ao atendimento no dia 4 de janeiro de 2021.

“Vale ressaltar que até o dia 22 próximo estaremos à disposição no setor de Nota Fiscal do produtor, para as orientações a respeito, mas pedimos para que procurem a Prefeitura o mais rápido possível”, alerta o responsável pelo setor, Pedro Ricieri Navi.

Assessoria PMM.