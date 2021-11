Alunas de kung fu trazem troféu para Mandaguari

O professor de kung fu Wanderlei Muniz e seus alunos do estilo Kung Fu Shizuka, representando o município de Mandaguari, participaram nesta segunda-feira, 15 de novembro, do 63⁰ Jogos Abertos do Paraná – etapa combate, que aconteceu na cidade de Londrina.

As alunas conquistaram o 3⁰ lugar geral e trouxeram o troféu para a cidade e a prefeitura municipal, através da secretaria de esportes prestou todo apoio necessário aos atletas para participarem do evento.

O professor Muniz, ficou extremamente satisfeito e orgulhoso com o desempenho de seus alunos e diz que essa conquista motivará a todos da academia para melhorarem a cada dia. O professor ministra as aulas de kung fu na academia da Associação dos Funcionários Públicos de Mandaguari, situada na Rua Rene Tacola, para crianças a partir de 5 anos de idade, todos os dias da semana e deixa o convite à toda população que tiver o interesse em conhecer a academia ou praticar a arte milenar do kung fu.