Ambrósio & Frank Damaceno, Advogados Associados completa 25 anos de fundação

Comemoração marcou também a inauguração da nova sede do escritório.

O ano era 1995, recém-formado, o jovem advogado Alfredo Ambrósio Júnior dava os primeiros passos na carreira que escolhera. A opção por esta área havia sido feita seis anos antes, quando ele decidiu deixar a faculdade de Agronomia para ingressar no curso de Direito. Após a formatura pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) no final de 1994, ele prestou alguns concursos até que em 1º de agosto do ano seguinte obteve seu registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).“Ingressei na advocacia e logo percebi que não sairia mais. Hoje, depois 25 anos na profissão, me sinto plenamente realizado. Exerço a advocacia como um sacerdócio de amor pelo direito e pela justiça, buscando soluções para os mais diversos conflitos que me são trazidos pelos clientes”, conta.

Depois de alguns anos no mercado e já com um nome reconhecido no setor, o escritório passou a contar com o advogado Frank Damaceno, que decidiu abrir mão de uma carreira estável na área da segurança pública para se dedicar ao Direito. “A carreira de advogado sempre foi o meu objetivo de vida, no qual eu visualizava um horizonte de sucesso trabalhando para busca a resolução dos problemas que me fossem apresentados”, destaca.

Foco nos resultados e na satisfação dos clientes

Com a vinda do novo sócio o escritório passou a se chamar “Ambrósio & Frank Damaceno, Advogados Associados. Oferecendo assessoramento jurídico e serviços de advocacia preventiva, contenciosa e reparatória, a equipe do escritório, hoje composta por quatro advogados, estagiárias e profissionais administrativos, passa por constantes atualizações visando acompanhar as mudanças nas legislações enovas jurisprudências dos tribunais brasileiros.

Os sócios, no entanto, fazem questão de destacar que, independentemente do tipo de demanda apresentada pelos clientes, o trabalho da banca é focado nos resultados por meio de uma atuação objetiva, honesta e transparente. “Trabalhar com pessoas é sempre um desafio e no caso do Direito isso fica ainda mais evidente. Somos procurados para dar solução a questões de ordem judicial, administrativa, econômica e cível, resolver conflitos pessoais e sociais. Soma-se a isso o fato de termos no país uma legislação complexa e uma justiça lenta, cujas decisões nem sempre são as mais justas. Ainda assim, com muito equilíbrio e sabedoria, buscamos sempre fazer o melhor em defesas dos interesses de nossos clientes” afirmam os sócios.

Aprendizado e realização pessoal

Toda carreira profissional é marcada por desafios que por vezes podem parecer intransponíveis, porém, quase sempre o que prevalece são as boas lembranças, os aprendizados obtidos a cada etapa vencida e o reconhecimento pelo trabalho realizado. Para os advogados, outro ponto importante é encerrar cada demanda tendo a sensação de dever cumprido. De acordo com Ambrósio, tão confortante quanto o retorno financeiro é a satisfação de poder solucionar os problemas que afligiam os clientes. Entre as tantas vitórias que coleciona nesses 25 anos de carreira, ele cita o caso de uma ação previdenciária cuja autora e os filhos estavam em situação financeira bastante delicada, com dificuldades até para compra de alimentos. “Não só consegui que ela tivesse reconhecido o direito ao benefício, como também que o valor da pensão fosse bem maior do que o salário mínimo que ela esperava. Quando dei a notícia a mulher se emocionou e chegou a chorar”, lembra.

Com a mesma linha de pensamento, Frank Damaceno também se realiza profissionalmente quando entrega ao cliente a solução para o problema apresentado. Ele observa que que, ao outorgar para o advogado a autorização para representá-lo, o cliente deposita no profissional toda sua confiança. “Ao longo da carreira me deparei com várias situações marcantes, inclusive quando precisei optar por uma linha de atuação em casos que apresentavam grande diversidade de entendimentos jurídicos. Mas algo que me sensibiliza é quando anuncio para o cliente, que tanto aguarda uma decisão judicial, que a sua causa foi vencedora. Isso é marcante, independente se a decisão tem alto grau de complexidade ou se trata-se de um bem material, uma questão moral e ou social”.

Nova sede

A comemoração dos 25 anos do escritório incluiu a inauguração da sua nova sede. Localizada na área central da cidade, a estrutura chama atenção pela beleza e funcionalidade. Bastante amplo, com áreas confortáveis e agradáveis para realização atendimentos, reuniões, recepção aos clientes e espaços de trabalho para a equipe, o novo escritório da Ambrósio & Frank Damaceno, Advogados Associados oferece toda estrutura e tecnologia necessárias para que os profissionais continuem trabalhando com o mesmo afinco e proporcionando os resultados que tornaram este nome reconhecido e respeitado no setor jurídico regional.