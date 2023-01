Ano letivo em Mandaguari começará no dia 1 de fevereiro

Começará no dia 1 de fevereiro as aulas presenciais nas escolas municipais de Mandaguari. As matrículas podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação (SME).

INVESTIMENTOS – A Administração Municipal deve receber, nos próximos dias, os itens adquiridos para uniformes escolares dos alunos, que serão distribuídos a partir do próximo mês. O valor total do investimento é de R$ 1,2 milhão.

Os kits variam de acordo com o ano letivo, mas todos são compostos por três camisetas (1 regata, 1 manga longa e 1 manga curta), bermuda, calça, jaqueta, short saia (para estudantes do sexo feminino), um par de tênis, entre outros itens – confira a lista completa no final do texto. Os kits escolares serão distribuídos pelas unidades de ensino, a partir da segunda quinzena de fevereiro.

BOLSAS – Uma inovação da atual gestão, as bolsas passaram a integrar os kits escolares no ano passado.

A secretária municipal de Educação, Selma Bertolini, explica que, desta vez, as bolsas serão destinadas, prioritariamente, a alunos que vão ingressar neste ano na rede municipal de ensino. “Mesmo assim, as diretoras poderão entregar uma bolsa nova, caso avaliem que a bolsa do aluno já esteja estragada”, diz Selma.

CONFIRA OS ITENS DOS KITS ESCOLARES:

KIT ESCOLAR 1º ANO

4 UNID. CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO, 31 PAUTAS, 96 FOLHAS

1 UNID. COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 UNID. GIZ DE CERA, GROSSO, TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES VIVAS

1 CX LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA.

1 UNID. MASSA DE MODELAR SOFT, COM 12 CORES SORTIDAS

1 UNID. PASTA COM ABA E ELÁSTICO (TAMANHO OFÍCIO)

1 UNID. RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM

1 UNID. TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID. LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID. BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID. APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 PACOTE DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

KIT ESCOLAR 2º ANO

6 UNID CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO, 31 PAUTAS, 96 FOLHAS

1 UNID COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 CX LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA.

1 UNID PINCEL CHATO N.8 AMARELO 815

1 UNID RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM

1 UNID TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 PACOTE DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

KIT ESCOLAR 3º ANO

6 UNID. CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO, 31 PAUTAS, 96 FOLHAS

1 UNID. COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 UNID. LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA,

1 UNID. RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM

1 UNID. TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID. LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID. BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID. APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 PACOTE DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

KIT ESCOLAR 4º E 5º ANO

4 UNID. CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO, 31 PAUTAS, 96 FOLHAS

1 UNID CADERNO QUADRICULADO TAMANHO MÉDIO

1 UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM) NA COR AZUL

1 UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM) NA COR PRETA

1 UNID. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA MÉDIA (1.0MM) NA COR VERMELHA

1 UNID. COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 CX LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA.

1 UNID. RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM

1 UNID. TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID. LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID. BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID. APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 PACOTE DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

KIT ESCOLAR INFANTIL 3, INFANTIL 4 E INFANTIL 5

1 UNID. CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA PEQUENO 50 FOLHAS

1 UNID. COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 UNID. GIZ DE CERA, GROSSO, TRIANGULAR, CAIXA COM 12 CORES VIVAS

1 CX LÁPIS DE COR JUMBO, COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA.

1 UNID. MASSA DE MODELAR SOFT, COM 12 CORES SORTIDAS

1 UNID. PASTA COM ABA E ELÁSTICO (TAMANHO OFÍCIO)

1 UNID. PINCEL CHATO N.8 AMARELO 815

1 UNID. TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID. LIVRO DE HISTÓRIAS INFANTIS

1 CX TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES

1 UNID. LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID. BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID. APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 RESMA DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

1 CX CANETAS HIDROGRÁFICAS 12 CORES

KIT ESCOLAR CLASSES ESPECIAIS

4 UNID. CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURÃO, 31 PAUTAS, 50 FOLHAS

1 UNID. COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO DE 100G

1 CX LÁPIS DE COR COM 12 CORES SORTIDAS, 1º LINHA,

1 UNID. PINCEL CHATO N.8 AMARELO 815

1 UNID. RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, 30 CM

1 UNID. TESOURA ESCOLAR 13 CM

1 UNID. LÁPIS PRETO N.º 02

1 UNID. BORRACHA BRANCA Nº 40

1 UNID. APONTADOR DE LÁPIS COM RESERVATÓRIO

1 PCT 1 RESMA DE PAPEL SULFITE (100 FOLHAS)

MATRÍCULAS

ONDE Secretaria Municipal de Educação, no Módulo Cultural (R. Padre Antônio Lock, 453 – Centro), de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h

