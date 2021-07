Apucaranense relata que foi assaltado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 19h37 de segunda-feira (19) na Rua Plácido Caldas.

A Vítima relatou a Polícia Militar que é da cidade de Apucarana, e parou na agência bancária para sacar dinheiro, cerca de R$ 2000.00(dois mil reais) e quando saiu da agência e chegou em seu veículo, foi abordado por um masculino de aproximadamente 1,80 de altura, de blusa preta, mascara COVID na cor preta, sem mais características.

A vítima afirma que o indivíduo estava armado, mas não soube informar modelo, apenas que era de cor escura. O autor com os dizeres “perdeu” subtraiu o aparelho celular IPHONE 8 cor cinza, e os valores que acabara de sacar do banco, seguindo a pé sentido a Praça do Café, tomando rumo ignorado.

Munidos das informações repassadas pela vítima, os policiais realizaram patrulhamento e abordagens pela região, porém sem êxito em encontrar alguém com os objetos da vítima.