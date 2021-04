Arrombamento e furto em estabelecimento comercial de Mandaguari

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na Rua João Candido, no Jardim Esplanada.

A equipe compareceu ao local e entrou em contato com o proprietário do estabelecimento comercial, onde informou que havia fechado seu comércio por volta de 18h30 do dia anterior e na manhã da quarta-feira (28) as 07h30, quando retornou ao local, verificou que haviam sido subtraídas várias mercadorias que não soube informar no momento a quantidade e quais produtos com detalhes haviam sido furtados.

A equipe constatou que uma parte do telhado havia sido quebrado, possivelmente por onde os meliantes adentraram, também haviam vários produtos abertos e consumidos no local.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações do estabelecimento, porém não obteve êxito em localizar algum suspeito e, diante dos fatos, vitima foi orientada a complementar o boletim após a conferência dos produtos furtados.