Asfalto afunda e carreta tomba sobre poste no Jardim Progresso

Ocorrência registrada às 12h30 desta segunda-feira (18) no Jardim Progresso em Mandaguari.

A equipe da Polícia Militar foi solicitada para atendimento de ocorrência, onde segundo relato do solicitante, este desengatou um semi-reboque na via por volta da meia noite, e por volta do meio dia, o semi-reboque veio a afundar no asfalto e a tombar sobre um poste na calçada, danificando toda a fiação elétrica do local, bem como o muro da empresa Fitaflex.

O solicitante também relatou que ao desengatar o semi-reboque estava conduzindo o caminhão trator Actros.

Diante dos fatos a vitima foi orientada.