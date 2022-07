Assaltantes levam motocicleta em Mandaguari

O solicitante relatou a PM que estaria em uma barbearia no referido endereço (não informado pela PM) quando chegaram dois rapazes com aparência de ser adolescentes, de pele morena. Um deles de bermuda e tatuagem na perna adentrou o estabelecimento e o mesmo disse que era um assalto, que o outro rapaz já foi subindo na motocicleta da vítima, uma Honda bros cor vermelha placa ayn-1h59, e quando ele tentou interferir para que este não levasse a mesma, o autor colocou a mão no bolso fazendo menção de estar armado, deixando cair no local uma faca e seguiram sentido centro.