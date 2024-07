Associação dos Familiares e Autistas de Mandaguari divulgam nota de repúdio

A Associação dos Familiares e Autistas de Mandaguari vem a público manifestar seu repúdio às falas do “pastor” Whashington Almeilda, durante um culto da Igreja Assembleia de Deus realizado na cidade de Tucuruí (PA), o qual afirmou em sua pregação que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) seria resultado da “visita do diabo ao ventre das mães durante a gestação”.

É lamentável que em pleno século XXI, ainda se propaguem essas ideias tão distorcidas sobre uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

O pronunciamento do referido “pastor” se tornou público justamente no dia em que centenas de autoridades, profissionais, ONGs e membros da sociedade brasileira estavam reunidos em Brasília durante uma conferência que discutia a implantação de políticas públicas voltadas à inclusão e combate ao preconceito contra pessoas com deficiência, evento que inclusive contou com a participação da AFAM.

Associar o autismo, ou qualquer outra deficiência, ao punitivismo ou atribuir estigmas pseudo-religiosos à essa questão, é uma atitude de extrema crueldade, que aumenta ainda mais o sofrimento das famílias, reforça o preconceito e promove a exclusão social das pessoas com deficiência.

Combater atitudes como a do “pastor” citado acima é um dos propósitos da AFAM. Saber que ainda existem pessoas como ele, que ao invés de estender a mão para ajudar preferem usar a dor do próximo para propagar o medo a fim de alcançar seus objetivos, é o que nos motiva a continuar nossa luta em prol desta causa.

Mandaguari, 18 de julho de 2024

Associação dos Familiares e Autistas de Mandaguari