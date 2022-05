Atearam fogo em veículo estacionado em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã de domingo (15), na Rua 21 de Abril, próximo a APAE de Jandaia do Sul.

Conforme a Polícia Militar, a solicitante informou que três indivíduos de moletom de cor preta e encapuzados, atearam fogo em um veículo Fiat/Uno de cor Branca placas de Cambira, o qual estava estacionado em via pública. No local fora feito contato com o proprietário do veículo, de 29 anos, o qual informou que estava no interior de sua residência e apenas se deparou com o veículo em chamas.

Segundo relato de populares, três masculinos com moletom escuro e bala clava na cor preta passaram correndo e quando viram o veículo estava pegando fogo. A vítima foi orientada a comparecer na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A equipe da Defesa Civil combateu as chamas, que atingiram o interior do carro.