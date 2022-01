Atendimento presencial no Detran com agendamento

Importantíssimo, o agendamento deve ser feito no CPF do requerente do serviço que será prestado. O atendimento por parte do atendente será realizado para a pessoa física portadora do CPF agendado.

Para ter acesso às dependências do órgão, o interessado deverá comparecer na data e horário previamente agendado. Todo serviço que exija vistoria no veículo, no agendamento terá dois horários, um para o atendimento e outro meia hora antes para vistoria.

As agendas são abertas sempre na segunda-feiras, no caso de feriado no primeiro dia útil sequente.