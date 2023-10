Atletas Mandaguarienses participam da 11⁰ EDIÇÃO CORRIDA DESAFIANDO GIGANTES DE ATLETISMO

Atletas Mandaguarienses participaram da 11⁰ CORRIDA DESAFIANDO GIGANTES DE ATLETISMO da cidade de Cambé-PR.

Evento que ocorreu neste último final de semana dia (28) sábado e que contou com aproximadamente 500 crianças e adolescentes entre 5 a 18 anos de 12 municípios do Paraná, com início as 8h00 com um delicioso café da manhã para os participantes.

As provas divididas em seis categorias teve o início às 8h30, com medalhas para todos os participantes e troféus para os três primeiros das seis categorias entre 5 a 18 anos.

A competição foi realizada na pista de atletismo do ESTÁDIO JOSÉ GARBELINI. Participaram os atletas, Danilo Emanuel Cordeiro da Silva, Isadora Nathally dos Santos, Lucas Gabriel Porfírio Modesto, Marcela Lopes de Araújo, Mariana Marcantonio, Nicole Bonifácio Tringueiro, Murillo Raphael Silvestre dos Santos, Otávio Benício Silva de Oliveira, Sabrina Gabrieli Pena, Samantha Godoy Braga, Victor Alexandre de Andrade Quintilhano, Samuel Lourenzo Cordeiro da Silva, Letícia Gabriela de Oliveira, Otávio Augusto Madeira Fidelis dos Santos, Rafaela Ramalho Pezenti, Lívia Alves Macedo Matos, todos fazem parte da escolinha de atletismo “Equipe Eucorro Mandaguari”, sob responsabilidade do coordenador Anderson “Buyw”.

RESULTADOS DOS ATLETAS PÓDIO MANDAGUARIENSES

OTÁVIO AUGUSTO MADEIRA FIDELIS DOS SANTOS – 2⁰colocado nos 400m – categoria 12 a 13 anos.

ISADORA NATHALLY DOS SANTOS – 1⁰colocada nos 600m – categoria 14 a 15 anos.

SABRINA GABRIELI PENA – 1⁰ colocada nos 1000m – categoria 16 a 18 anos

Parabéns pela excelente participação e resultados obtidos. A comunidade Mandaguariense se orgulha do desempenho destes atletas talentosos do atletismo.

Apoio da Prefeitura Municipal de Mandaguari, Secretaria de Cultura Esportes e Lazer, Bolsa Atleta, geração olímpica e Paraolimpica, a Família, aos parceiros Felipe Santana (fisioterapeuta), Muryel Guzzi (nutricionista), e a academia Corpo em dia.