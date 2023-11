Atletas Mandaguarienses se destacam em corridas pedestres

Neste último final de semana, dia (19) domingo, os atletas Mandaguarienses Selma Regina de Souza, 48 anos e Valdecir Azevedo de 58 anos fez bonito em corridas pedestres.

A atleta Selma Regina de Souza que pertence à Equipe Eucorro Mandaguari sob responsabilidade do coordenador Anderson “Buyw” conquista à 2⁰ colocação nos 6km em sua categoria (45 a 49 anos), na 19⁰ Edição da PROVA RÚSTICA DE PAIÇANDU-PR, Prova está que teve o início às 7h30 no Centro de Eventos do município.

Já na CORRIDA LEC RUN- em prol do Novembro Azul, o atleta Valdecir Azevedo integrante do Grupo Saúde e Movimento obteve a terceira colocação nos 4km em sua categoria 55 a 64 anos, prova que teve sua largada às 7h05 no Estádio do Café na cidade de Londrina-PR.