Atropelamento na Perimetral, três vitimas

Por volta das 21h de sexta-feira (11) foi registrado um acidente na perimetral, informações que uma família que estavam de bicicleta foram atropelados por um carro que evadiu do local.

O veículo que atropelou e fugiu na seguencia, pode ser um palio de cor prata, pois pedaços do mesmo ficou no local do acidente

Três pessoas foram socorridas, sendo da mesma família, mãe e os dois filhos, uma moça de 17 anos e um menino de 13 anos, os quais ficaram gravemente feridos

O SAMU, PRF e Defesa Civil deram atendimento as vítimas.

Fotos Tymellos/Cavernoso.