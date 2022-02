Audiências públicas sobre Metas Fiscais e Ações da Saúde ocorrem na próxima quinta

Como forma de se promover a transparência, duas audiências públicas serão realizadas na próxima quinta-feira (24) no plenário da Câmara de Mandaguari. A primeira será sobre as Ações da Saúde no encerramento do ano passado, com início às 18h. A segunda, com início às 19h, terá a demonstração e avaliação das metas fiscais dos últimos quatro meses de 2021, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).

A apresentação dos dados deverá ser feita por representantes do Poder Executivo. A convocação para a prestação de contas foi feita pela Câmara, por meio da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, formada pelos vereadores Eron Barbiero (Presidente), Daniel Gambá (Relator) e Chiquinho (Membro).

O público pode participar pessoalmente da realização, bem como pode acompanhar pela internet, no canal do Youtube e na página do Facebook da Câmara Municipal de Mandaguari.

Assessoria Câmara Municipal.