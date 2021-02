Na tarde do sábado (20), na Avenida Presidente Vargas, em Mandaguari, saída para Jandaia do Sul, um elemento chegou no Auto Posto Vila Rica, antigo Juninho, pediu para usar o banheiro, deu voz de assalto, fazendo menção de estar armado.

Ele ameaçou os funcionários e roubou o dinheiro do caixa.

A Polícia usa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o assaltante.