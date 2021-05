Autor de disparos de arma em Mandaguari é localizado pela ROTAM

Em diligências a uma situação ocorrida em data anterior na cidade de Mandaguari, onde segundo a vítima um indivíduo que é proprietário de um bar, foi até sua residência e efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção que não chegou a atingi-lo, a equipe ROTAM logrou êxito em localizar o autor em seu bar.

Durantes buscas no interior do bar foi localizado um revólver calibre 38 marca Taurus com duas munições intactas.

Diante dos fatos o autor confessou os disparos na data de ontem e foi encaminhado até a delegacia para os demais procedimentos.