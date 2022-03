Autor de homicídio é apreendido em Mandaguari

A Rotam e a Polícia Civil de Mandaguari deflagraram na tarde desta segunda-feira (28) uma operação conjunta para repressão e identificação dos autores do homicídio de Edson Douglas Ribeiro ocorrido no último sábado (26) em uma chácara em uma área rural de Mandaguari. A operação resultou na apreensão de drogas (crack) e munição com dois adolescentes, sendo um deles, de 17 anos, identificado, reconhecido e apreendido pelo homicídio de Edson Douglas Ribeiro e encaminhado a 9ª Subdivisão Policial de Maringá, onde ficará a disposição da justiça.