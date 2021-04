Investigadores da Polícia Civil de Mandaguari, dando continuidade as diligências iniciadas no domingo para apurar os dois homicídios ocorridos na cidade durante o final de semana, prenderam na manhã de hoje V.H.C.F de 22 anos, ele é um dos autores do homicídio que ocorreu no sábado na cidade,

Com ele já são até o momento quatro pessoas presas e três armas de fogo aprendidas.