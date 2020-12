Autor de homicídio em Jandaia se apresenta

André Luiz do Nascimento (D´Black) disse ao repórter André Amaral que não teve intensão de matar Elvisley Camargo com uma chave de fenda. Ele se apresentou no final da tarde desta quarta-feira (23) em uma delegacia da região juntamente com seu advogado.

D´Black disse que vinha sendo perseguido por Elvisley e que foi até ameaçado de morte por ele.

“Fui descer mais para conversar com ele. Ele se dirigiu pra moto, abriu o capo, não sei o que ele foi pegar, aí foi a hora que desci com a chave da fenda e ele veio até o portão. Na hora que ele veio pro portão fui empurrar e aconteceu o que aconteceu, sem intenção”, disse.

O golpe atingiu o coração da vítima.

D´Black disse que houve um envolvimento entre sua esposa e Elvisley há cerca de sete anos e que ultimamente ele vinha a cercando na rua.

Segundo o delegado Dr. Gustavo, tanto autor como vítima eram cidadãos de bem.

D´Black foi ouvido e liberado, mas nada impede que ele seja preso nas próximas horas.