A Policia Civil de Mandaguari, em um trabalho em conjunto com o Delegado Dr. Rodolfo Vieira Nanes da Delegacia de Marialva, cumpriram Mandados de Busca e Apreensão em desfavor dos adolescentes M.J.M.F e L.G., autores do homicídio ocorrido na Chácara Menegacci no desvio do pedágio entre Mandaguari e Marialva no dia 13/02/2021 que vitimou Guilherme Henrique Matos de Oliveira, 22 anos.

Os adolescentes confessaram a autoria do crime e foram encaminhados a carceragem da 9ª SDP.