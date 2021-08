Bandidos assaltam em Bom Sucesso, mas são cercados pela Polícia em Jandaia

Os bandidos assaltaram um mercado em Bom Sucesso e empreenderam fuga, com um veículo Gol, modelo quadrado, em direção a Jandaia do Sul.

Eles colidiram o veículo com uma Fiat Toro de um agricultor em uma estrada rural no município de Jandaia do Sul.

Houve confronto com policiais militares e em seguida os marginais fugiram em meio a um canavial. O dinheiro do roubo ficou espalhado no local.

Dois maiores foram presos e dois menores foram apreendidos.

O helicóptero do Graer auxiliou nas buscas.

Conforme relato da Polícia Militar, após roubo a mercado de BOM SUCESSO, os indivíduos seguiam sentido Jandaia do Sul pela BR 376 em um veiculo VW/GO, quando a equipe RPA Jandaia iniciou acompanhamento em uma estrada vicinal.

Os suspeitos atiraram contra a equipe e ganharam o canavial e após cerco, apoio do Helicóptero do BPMOA, equipes de serviço de Jandaia, Bom Sucesso, São Pedro, Marumbi, Kaloré, comando da companhia, serviço reservado, CPU em trabalho conjunto e compartilhamento de informações, fora realizado a prisão dos dois maiores e apreensão de dois adolescentes.

Na casa de um dos adolescentes foi encontrado CRACK e MACONHA já embalado s e prontos para a venda caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Foi recuperado dinheiro e apreendido um simulacro de pistola, o veiculo usado no roubo e entorpecentes.