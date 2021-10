Bandidos assaltam supermercado em Jandaia

A Polícia Militar procura por assaltantes que efetuaram roubo no Supermercado Cortês, na Rua Professor Roberto Chaves em Jandaia do Sul.

Na tarde desta quinta-feira (28), dois homens entraram no mercado exigiram dinheiro e fugiram em uma Parati modelo quadrada.

Conforme a PM:

Por volta das 15h11min esta equipe foi acionada para deslocar no endereço citado, pois acabara de ocorrer um roubo. Segundo informações, dois masculinos adentraram o supermercado, deram voz de assalto e subtraíram certa quantia em dinheiro. Ainda relataram que um dos masculinos estava portando uma arma de fogo e que do lado de fora do mercado havia um veículo VW/Gol de cor preta, modelo quadrado, com um casal no interior, os quais aguardavam os autores efetuarem o roubo. Na sequência os mesmos se evadiram tomando sentido a saída da cidade. Fora realizado diversas diligências com base nas características repassadas, porém sem êxito em localizar os suspeitos.

Posteriormente fora feito contato com os responsáveis pelo estabelecimento onde estes visualizaram as filmagens gravadas pelas câmeras de monitoramento, e constataram que o veículo que deu apoio no roubo, ao invés de ter sido um VW/Gol, seria uma VW/Parati de cor escura.

Quanto aos suspeitos que deram a voz de assalto, um deles trajava calça jeans, blusa de manga longa na cor preta com o número nove na cor branca estampado nas costas, boné e máscara. O outro trajava calça, blusa de manga longa aparentemente cinza, boné, sem máscara e segundo as funcionárias do mercado, seria este quem estava com uma arma de fogo na cintura. Que no veículo VW/Parati, havia um casal. Não fora possível identificar a placa do veículo através das filmagens.