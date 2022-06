O roubo ocorreu na noite de sexta-feira (10) na Rua Joaquim Israel, nas proximidades do Jardim Morumbi em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, dois homens morenos, ambos de blusas pretas, com balaclava, pularam o muro da residência, renderam a vítima roubaram do interior da residência certa quantia em dinheiro, um celular Samsung A11 azul, cerca de cinco relógios de marcas diversas e o veículo Chevrolet CRUZE LT NB AT (BDF3F52 .

Eles estavam armados de pistola.