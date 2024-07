Bandidos tomam caminhonete de assalto na Estrada Marumbizinho

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h48 desta quarta-feira (10) na Estrada Marumbizinho, Km 6.

Conforme a PM, a equipe policial deslocou até a Chácara Rancho Fundo, na área rural de Jandaia do Sul, onde o solicitante relatou que estaria saindo de sua propriedade com sua Caminhonete I/NISSAN FRONTIER, quando na porteira de saída do local, acabou sendo abordado e rendido por dois indivíduos que estariam armados, onde deram voz de assalto com os dizeres, “Perdeu, Perdeu”.

Em seguida pediram para o mesmo voltar andando para a residência e não olhar para trás, logo após evadiram-se do local levando o veículo mencionado tomando sentido a cidade de Marumbi. Segundo o solicitante, um dos indivíduos seria Magro e Alto e o outro estaria de posse de um capacete.

Foi confeccionado o Boletim de Ocorrência e encaminhado a delegacia local para procedimentos cabíveis, sendo também repassado o fato ocorrido para toda extensão da Área do 10° BPM. O Solicitante foi devidamente orientado.