No local a vítima informou que deixou sua bicicleta modelo mountain bike marca South, de cor preta e vermelha em frente a igreja onde estava participando do culto, quando dois indivíduos passaram no local e a furtaram. Os indivíduos estavam com capuz na cabeça e a vítima não soube informar características.

A Polícia Militar não informou o endereço da ocorrência.