Bicicleta é furtada na Vila Nova

A equipe da Polícia Militar foi acionada às 12h35 de quarta-feira (21) na Vila Nova, onde foi recebida pela vitima o qual relatou a equipe que deixou sua bicicleta dentro do quintal da sua residência no dia 20/10/2020 as 22 horas e no dia 21 as 07 horas notou que a mesma havia sido furtada. O sr. ainda complementou que visualizou uma pessoa conhecida com a sua bicicleta, porém não conseguiu abordar o mesmo.

Diante dos fatos, a equipe procurou a pessoa, porém não localizou o mesmo e nem a bicicleta.

A vítima foi orientada e foi confeccionado o B.O.U.