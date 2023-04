Biz “pizera” é recolhida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 11h45 desta segunda-feira (3) na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante patrulhamento foi vizualizado uma motoneta Honda Biz com placas de Londrina, ao checar via sistema SESP a motoneta estava registrada na cidade de Presidente Prudente /SP, o que levantou suspeita para a equipe policial. Ao realizar a abordagem foi constatado que o condutor possui CNH vigente, porém a motoneta possui baixa permanente no Detran/Sp. Segundo o condutor, teria a comprado como sendo “pizera” (não tem como fazer a regularização para rodar). Diante dos fatos a motocicleta foi apreendida, recolhida até o pátio do DETRAN na 2ª Cia de Polícia Militar e foram lavradas as devidas notificações.