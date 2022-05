Blitz educativa foi realizada em frente ao Ciretran de Mandaguari

As ações do Maio Amarelo, de conscientização para redução de acidentes de trânsito, foi realizada nesta quinta feira (26) em frente ao Ciretran de Mandaguari

O mês de maio é marcado pelo movimento internacional para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O Ciretran participou junto com a Policia Militar, com apoio do Rotary Mandaguari, Lions, Joani Despachante, Wagner Despachante, CFC’s Anthony, Afonso, Inovação e CFC Mandaguari, Participou também o Assessor de vereadores ” Fernando Damas”.

A Blitz feita com entrega de panfletos sobre o uso de capacete, faixa de pedestre, ciclistas, celular no trânsito, álcool e direção, teve brindes aos transeuntes; como bonés, lápis, carteirinha para cartões e braceletes refletivos.

Para o Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari Sérgio Ferreira, esta ação é muito importante pois o objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil organizada; A intenção é colocar em pauta o tema segurança no trânsito e mobilizar toda a sociedade, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.