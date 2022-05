Balanço foi divulgado nesta tarde pela SMS

Na quinta (12), Mandaguari registrou 33 novos casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte provocada pela doença. O balanço ainda revela 18 pacientes recuperados.

Confira abaixo o perfil dos positivados:

Sexo feminino (22): 8 a 83 anos

Sexo masculino (11): 8 a 53 anos

A SMS reforça: Use máscara; Lave as mãos com frequência.

PMM.