Boletim Covid-19:

Balanço foi divulgado nesta tarde pela SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou 16 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte provocada pela doença nesta quinta-feira (15).

A SMS insiste que a população use máscara, mantenha o distanciamento social e lave as mãos com frequência.

Assessoria PMM.