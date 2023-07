Desapareceu da Fazenda Ouro Verde localizada na Estrada Alegre, proximidades do MATÃO, no dia 15 de julho 2023, uma vaca meia avermelhada com bezerro branco e duas novilhas uma manchada de branca e preta e outra amarelada com branca, informações podem serem repassadas para o fone (44) 998219128.

Foto Apenas Ilustrativa.