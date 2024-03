BW Telecom agora traz soluções em Rede Neutra, com cobertura de conectividade em todo o Sul do país

A BW Telecom, fundada em Mandaguari, está ampliando sua atuação no setor, agora trazendo soluções em Rede Neutra. Com isso, a empresa vendeu sua infraestrutura de provedor de internet em Mandaguari para a iSUPER Telecom, com sede em Marialva, que seguirá mantendo a carteira de clientes e com o mesmo compromisso de oferecer serviços de qualidade, levando a melhor experiência de conexão aos clientes. Rede Neutra é um modelo de negócio em franca expansão no Brasil.

Segundo a CEO da empresa, Tatiane Sgubin, a BW Telecom manterá sua sede em Mandaguari, e contará com escritório também em Itapema-SC, com atendimento voltado de empresa para empresa, e não mais para o cliente final. “A BW Telecom passa a atuar com consultoria e expansão de Rede Neutra para provedores e franquias com a marca BW Telecom. Ou seja, a BW Telecom auxiliará no crescimento de outras empresas, contribuindo para a sinergia e excelência dos negócios”, destaca.

A BW Telecom foi fundada em 1997, sendo pioneira em tecnologias de internet em Mandaguari. Hoje, além do Paraná, a empresa atua nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, compreendendo mais de 70 cidades. “Tivemos uma trajetória linda ao longo desses mais de 26 anos, mas toda jornada tem seus ciclos de mudanças. Em fevereiro de 2024, a BW Telecom, em negociação com a iSUPER Telecom, tomou a decisão de venda da rede e carteira de clientes da cidade de Mandaguari, passando então, a partir de março, ao processo de transição entre as empresas”, disse.

“Um novo ciclo se abre para a BW Telecom, agora tornando-se uma empresa com soluções e consultorias para provedores que buscam expansão no Sul do Brasil através da Rede Neutra. Chegou a hora de alargarmos nossas estacas, mas sempre com uma gratidão imensa por Mandaguari. Nunca vamos nos esquecer de onde viemos e que só estamos em outras cidades e estados graças a todo ensinamento que Mandaguari nos trouxe. Nós, da BW Telecom, somos imensamente gratos a todos os clientes de Mandaguari”, ressaltou.

Para maiores informações, estamos à disposição. Nosso contato é 0800 000 3008.

Imprensa BW Telecom