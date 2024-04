Cachorrinho desaparecido. Oferece recompensa

Meu cachorro está desaparecido desde o dia 04/04. SE ALGUÉM ESTIVER COM ELE POR FAVOR NOS DEVOLVA, PRECISAMOS DELE PRA VIVER, ELE É PARTE DA NOSSA FAMÍLIA. ele já é bem velhinho, tem epilepsia, precisa de cuidados e tomar medicamentos. Foi visto pela última vez na vila Vitória.

Disseram que viram ele no branquinho, mas não era o toby. Ontem fui lá de noite e vi um cachorro parecido, mas não era o toby, era um.cachorro que tava de gravatinha e tinha o rabo cumprido. *E o toby tem o rabo curto**.

Ja procurei em diversos lugares e ainda não o encontrei. SE ESTIVEREM COM ELE OU SE O VIREM PEGUEM QUE IREI ONDE ESTÁ PARA PEGÁ-LO!!

OFEREÇO RECOMPENSA DE R$500.00 PARA QUEM ESTIVER COM ELE

Favor entrar em contato por meio de qualquer dos números: 44999737781 / 44998063874 / 44998940464.