Café Bela Esperança é premiado como melhor café de Mandaguari

A Família Lopes, proprietária do Café Bela Esperança de Mandaguari, foi classificada pelo Concurso Qualidade Paraná, como o melhor café de Mandaguari.

Ao todo, 13 cafeicultores de Mandaguari foram finalistas do concurso, que contou com mais de 300 participantes e 99 finalistas.

O lote de café de Rogério Lopes teve a nota 86,59, ficando em sétimo lugar no geral do Estado. Adenilton Rosseto ficou em segundo lugar em Mandaguari e 10° lugar no Estado, com a nota 85,91. Fernando Lopes, também do Café Bela Esperança ficou em terceiro lugar no município e 13° no Estado, com a nota 83,97.

Fernando Lopes comentou em suas redes sociais a vitória: “É com muita alegria e satisfação que por mais um ano o café produzido pela família Lopes é classificado pelo Concurso Qualidade Paraná 2020 como o melhor café de Mandaguari. Isso é resultado de trabalho sério, investimento em tecnologia e assistência técnica que temos e oferecemos aos produtores. A palavra é gratidão a minha família e equipe de trabalho que juntos produzimos um café de qualidade e hoje dia 19/11/2020 recebemos essa excelente notícia”.

A Premiação é feita pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná.

Por Fernando Damas.