Calendário anual de pesca amadora no Parque da Pedreira

A Prefeitura de Mandaguari, divulgou, nesta quarta (3), as datas de pescaria amadora no Parque da Pedreira. Ao todo serão 40 pescarias entre janeiro e dezembro2024, das 7h às 18h. Confira abaixo as datas confirmadas:

Janeiro: 28/1

Fevereiro: 3, 13, 17 e 25/2

Março: 2, 16, 24/3

Abril: 6, 20, 28/4

Maio: 1º, 11 e 25/5

Junho: 1º, 9, 15 e 29/6

Julho: 6, 20 e 28/7

Agosto: 3, 11, 17 e 31/8

Setembro: 8, 14 e 28/9

Outubro: 5, 13, 19 e 27/10

Novembro: 2, 15, 24 e 30/11

Dezembro: 14 e 28/12

RECOMENDAÇÕES – A pescaria será liberada nas três lagoas, sendo permitida a pescaria somente com varas simples – o limite é de duas por pessoa. As carpas, quando fisgadas, devem ser devolvidas aos lagos.

O uso de molinetes e de tarrafas estão proibidos. A Administração Municipal reforça o pedido para que os pescadores fiquem atento à sinalização, para evitar áreas proibidas que estarão demarcadas.

FIQUE ATENTO – Menores de 14 anos devem ser acompanhados pelos pais ou responsáveis. A recomendação é de que o lixo produzido no local seja descartado adequadamente nas lixeiras instaladas no Parque da Pedreira.

A secretaria reforça o pedido para que o lixo, no local, seja descartado corretamente nas lixeiras instaladas no Parque da Pedreira. A multa para descarte irregular de resíduos pode gerar multas que oscilam de R$ 80 a R$ 8 mil.

PESCARIA AMADORA

Onde Parque da Pedreira (Rua Aroldo Pereira, 2 – Centro)

Abertura do Parque 6h

Início da pescaria 7h às 18h

Parcial PMM, apoio em divulgação Site Mandaguari Online.