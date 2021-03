Câmara aprova mais de 4,3 milhões para recape, Corpo de Bombeiros e Agricultura

Projeto de Lei do Executivo foi votado na sessão ordinária desta segunda(22) e já encaminhado para sanção do Executivo

Na sessão ordinária desta segunda-feira (22), os vereadores de Mandaguari aprovaram crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.366.586,98, para investimentos em diversas ações no Município. O recurso será usado por duas secretarias da Prefeitura: A de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e a de Agricultura.

O Projeto de Lei nº 002/2021 foi votado em regime de urgência e aprovado por todos os parlamentares presentes. A matéria estava prevista para ser votada apenas em primeiro turno, mas o líder do Governo Municipal na Câmara, Luiz Carlos Garcia (Cidadania), pediu a dispensa dos interstícios. “Esse projeto é muito importante para o desenvolvimento da cidade e vai beneficiar grande parte da população. Por isso, peço que seja votado em três turnos hoje mesmo”, justificou o parlamentar.

O pedido foi aceito por todos os pares, que entenderam a urgência da pauta. “A Câmara não medirá esforços para aprovar todos os projetos que sejam favoráveis à população. Sempre que o assunto exigir urgência, votaremos o mais rápido possível, como aconteceu nesta noite”, comentou o presidente Alécio do Cartório (PSD).

ASFALTO

A maior parte do recurso deve ser usada em obras de recape asfáltico e tapa-buracos em diversas vias da cidade. Os investimentos somam R$ 2.564.836,98 e devem contemplar as Ruas José Miranda dos Santos, Miguel Couto, Francisco Colado Caparroz, Francelino de Queiroz, José Zanardo, Eudécio Frujueli, Antônio Pierotti, Otávio Eugênio Vinholi, Belin Braiani, João Segala, Rosa Mística Pedroni, José Alves Barbosa e Alice da Silva Falcão.

BOMBEIROS

Outros R$ 601.750,00 serão investidos na sede do Corpo de Bombeiros, que tem como anexo a unidade do Samu. O valor será aplicado na conclusão da ampliação e reforma do prédio e na aquisição e manutenção de veículos e equipamentos. A tenente Jéssica, comandante da corporação, agradeceu a agilidade na aprovação. “Estávamos ansiosos por isso. Agora, vamos poder investir pesado para garantir um serviço de qualidade, como a população merece”, disse.

AGRICULTURA

O restante do valor aprovado, R$ 1,2 milhão, será aplicado principalmente na aquisição de materiais para melhoria e manutenção de vias rurais. De acordo com a Prefeitura, devem ser contempladas as estradas Alegre, Vitória do Alegre, São Sebastião, Keller, Caitu, Caituzinho, Cambota, Benjoim, Vitória São Pedro, Batista (Ubirajara), Knupp, Piratininga, Rochedo, Primo Altomani, Antonio Espoladori e Toniquinho Teixeira. Além disso, o valor será usado, também, em itens diversos para o funcionamento da pasta de Agricultura.

PRÓXIMOS PASSOS

Já aprovado, o projeto foi enviado à Prefeitura para sanção. Assim que a publicação for feita pelo Executivo, as aplicações previstas podem começar a ser feitas. A Câmara continuará fiscalizando e acompanhando os investimentos.