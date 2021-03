Câmara defende aumento e maior alcance do vale-alimentação de servidores

Vereadores aprovaram requerimento de Claudete Velasco e Professor Danilo, questionando a Prefeitura sobre adequações na concessão do auxílio

Mais uma vez, o tema do vale-alimentação dos servidores municipais foi destaque na Câmara de Mandaguari. Os vereadores aprovaram um requerimento de autoria de Claudete Velasco (PSC) e Professor Danilo (PDT), questionando a Prefeitura sobre os motivos jurídicos pelos quais as regras para a concessão do auxílio não foram mudadas, para garantir que mais pessoas tenham direito.

A medida é mais um desdobramento do caso. No mês passado, os dois vereadores haviam sugerido que o Executivo aumentasse para R$ 300,00 o valor do vale e revisse as normas que atualmente excluem a maior parte dos trabalhadores, como a não consideração de atestado médico e a aplicação do teto de R$ 1.800,00 de salário para se ter o direito.

“Há muitos problemas nessa forma de concessão do auxílio, o que tem gerado, a nosso ver, muitas injustiças. Além do baixo valor, a grande maioria do funcionalismo acaba não conseguindo ter acesso ao benefício, que é tão importante, principalmente neste momento de pandemia”, comentou o vereador Professor Danilo.

“Se um servidor é infectado pelo novo coronavírus trabalhando, por exemplo, e pega atestado, ele perde o direito ao vale. Isso é muito injusto e não pode ser algo aceitável. Muitos destes trabalhadores estão dando o sangue para atender a população, se expõem a riscos, e não estão sendo devidamente valorizados”, completou a vereadora Claudete Velasco.

COMO FUNCIONA

O vale-alimentação dos funcionários da Prefeitura é regido pela Lei Municipal 3.246/2019, sendo que o valor é de R$ 150,00. Tem direito ao auxílio apenas quem recebe salário bruto de até R$ 1.800,00. De acordo com dados da Prefeitura, dos 1.074 servidores efetivos na ativa, apenas 450 se encaixam nesse limite.

Quando se aplicam as demais regras, como o impedimento de se afastar do trabalho, mesmo que seja por algumas horas e de maneira justificada, como por motivo de saúde, esse valor é reduzido ainda mais, o que faz com que uma média de 215 servidores venha recebendo o vale-alimentação, o que corresponde a apenas 20% do total de trabalhadores.