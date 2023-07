Um homem e uma criança que ocupavam uma motocicleta sofreram ferimentos leves na Rua Renê Tácola nas proximidades da faculdade, quando um caminhão enroscou num fio.

Eles passavam no momento e teriam se enroscado no fio na altura do pescoço.

Uma equipe do Samu os encaminhou ao Pronto

Socorro Municipal (PAM). Felizmente eles não se feriram com gravidade.