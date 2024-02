Caminhão parado na rodovia teria provocado acidente em Jandaia do Sul

O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (1) na BR-369, próximo a Associval, em Jandaia do Sul.

O motorista da carreta se deparou com um caminhão parado na rodovia e, ao frear, a carreta deu “L” e acabou atingindo um veículo Nissan Versa que seguia no sentido contrário. Ninguém do veículo menor ficou ferido. Já o motorista da carreta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima pela Brigada Comunitária.

“Foi um herói, o motorista da carreta conseguiu evitar uma tragédia”, disse o condutor do Versa.

O caminhão que teria provocado o acidente não permaneceu no local.

A Polícia Militar auxiliou na sinalização do trecho que fica entre duas curvas.