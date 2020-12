Um caminhão de uma empresa de bilhar tomou na manhã desta terça-feira (1) na BR-376.

O veículo de carga trafegava no sentido Jandaia do Sul – Mandaguari e nas proximidades da rotatória e do Pesqueiro Lagoa Azul, o caminhão travou o freio e houve o tombamento no acostamento.

Foram registrados apenas danos materiais no veículo.

A Concessionária Viapar foi acionada para providências.