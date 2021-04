Um caminhão carregado com postes tombou na manhã desta segunda-feira (19) no trevo da BR-369, na saída para Bom Sucesso, em Jandaia do Sul.

Três pessoas estavam na cabine do caminhão. O motorista relatou que descia a Avenida Anunciato Sonni quando perdeu os freios.

A Defesa Civil foi acionada, mas ninguém se feriu com gravidade.

A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada.